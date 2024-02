FORMULA 1 Lewis Hamilton in Ferrari accede il sogno Mondiale Il sette volte campione del mondo sarà compagno di squadra di Charles Leclerc dal 2025.

Lewis Hamilton in Ferrari accede il sogno Mondiale.

Il comunicato ufficiale della Ferrari arriva poco dopo le 20. Un paio di righe appena, ma abbastanza per scuotere l'ambiente della Formula 1 e non solo. In poco tempo, il passaggio di Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari diventa anche di tendenza sui social con #HamiltonToFerrari. Una notizia che fa il giro del mondo e accende i sogni dei tifosi del Cavallino, che sperano in un ritorno alla vittoria. Hamilton sarà al voltante della Rossa di Maranello, lo sarà dal 2025. Il colpo della Ferrari è incredibile, con due piloti al via del prossimo mondiale di assoluto valore.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il pilota che ha vinto di più nella storia della Formula 1 e quello che rappresenta il futuro della Scuderia. Due piloti diversi, accomunati dallo stesso obiettivo: vincere il mondiale, il primo per il monegasco, l'ottavo per il britannico che vuole superare Michael Schumacher. Ci saranno da valutari tanti aspetti. La convivenza tra due leader veri, sarà il primo. Un problema che, a pensarci bene, vorrebbero in molti.

La qualità e la professionalità dei due piloti sarà decisiva per garantire una convivenza serena. Certo che per la Ferrari non sarebbe comunque la prima volta. L'arrivo di Leclerc a Maranello aveva cambiato gli equilibri con Vettel. La storia di questo sport ha raccontato di rivalità incredibili, Prost/Senna forse una delle più famose. Più recentemente Hamilton/Rosberg. Domani Leclerc/Hanilton accenderà di certo passione e motori, e forse l'unico rammarico è dover aspettare ancora un anno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: