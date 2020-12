Lewis Hamilton positivo al coronavirus, salterà il GP del Bahrain

Lewis Hamilton è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo rende noto la Mercedes. Salterà dunque il GP a Sakhir nel Bahrain il prossimo weekend.





Nel comunicato la scuderia ha fatto sapere che Hamilton è stato sottoposto tre volte a test la scorsa settimana e in tutti e tre i casi è risultato negativo, e così pure al tampone effettuato domenica, giorno della gara. Ieri mattina nuovo test, dopo che il campione del mondo ha avvertito alcuni sintomi sospetti ed è stata così accertato la positività al Covid. Il pilota ha sintomi lievi ed è già in isolamento. La Mercedes non ha ancora reso noto il nome del pilota che sostituirà Hamilton in gara domenica, penultima prova del mondiale 2020.