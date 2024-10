Lo spettacolo della "Sprint Legend Race": miglior tempo per Pedersoli

Crediti video: @evolvency

Poco più di 2 chilometri per uno spettacolo assoluto. L'assaggio di Rallylegend con la “Sprint Legend Race”, la prova spettacolo in notturna che è stata presa d'assalto dagli appassionati. Prima lo show delle Legend Stars con controsterzi e gomme fumanti poi la gara, che ha delineato le prime classifiche nelle varie categorie. Con il francese Fourmaux rallentato da problemi idraulici, il miglior tempo è andato a Luca Pedersoli con la Hyundai i20 WRC Plus davanti al finlandese ex Formula 1 Heikki Kovalainen – secondo con la Citroen C3 Plus - e lo svizzero Sebastien Carron, al volante della Skoda Fabia R5. Tra le Classic primo posto momentaneo per Simone Romagna con la splendida Delta Integrale griffata Martini Racing, alle sue spalle l'uruguaiano Gustavo Trelles, staccato di un paio di secondi, e il sammarinese Marcello Colombini. A forti tinte biancazzurre la categoria Historic con la zampata dell'intramontabile Stefano Rosati su Talbot Lotus. Secondo Simone Brusori, terzo il britannico Nick Whale. “Sprint Legend Race” in archivio come una grande festa per piloti, vetture e fan, pronta a proseguire questa sera con le prime prove speciali.

