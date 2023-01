Loeb vince la tappa, incidente per Sainz

Tappa incredibile la nona da Riyand ad Haradh della Dakar di 686 km con 358 km cronometrati. La vittoria nelle auto è di Sebastian Loeb. Il pilota francese ha battuto il compagno di marca Vaidotas Zala. Il lituano è rimasto in testa fino a metà gara, poi il nove volte campione del mondo WRC lo ha sorpassato e chiuso con un vantaggio di 3 minuti, ridotto a 57 secondi dopo una penalizzazione ai danni del francese. In classifica generale mantiene la leadership Nasser Al-Attiyah con un vantaggio di 1 ora e 22 minuti sul brasiliano Lucas Moraes e 1 ora e 43 su Sebastian Loeb.

Incidente invece per Carlos Sainz al sesto km con relativo cappottamento della sua Audi, ma senza gravi conseguenze fisiche. Sainz è stato trasportato per accertamenti in elisoccorso in ospedale, mentre si trovata a metà del viaggio ha deciso di far tornare indietro l'elicottero per riprendere la gara dopo l'intervento dell'assistenza. Nelle moto vittoria per Luciano Benavides davanti all'australiano Toby Price e l'americano Skyler Howes. In classifica comanda Howes con tre secondi di vantaggio su Price e poco più di cinque minuti sull'argentino Benavides. Finita la Dakar di Barreda protagonista di una caduta al km 16 e costretto al ritiro. Primo degli italiani è Paolo Lucci in 17' posizione. Domani la decima tappa di 510 km con 114 di speciale.