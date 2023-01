DAKAR Loeb vince la tappa, incidente per Sainz Benavides s'impone nelle moto. Barreda costretto al ritiro.

Loeb vince la tappa, incidente per Sainz.

Tappa incredibile la nona da Riyand ad Haradh della Dakar di 686 km con 358 km cronometrati. La vittoria nelle auto è di Sebastian Loeb. Il pilota francese ha battuto il compagno di marca Vaidotas Zala. Il lituano è rimasto in testa fino a metà gara, poi il nove volte campione del mondo WRC lo ha sorpassato e chiuso con un vantaggio di 3 minuti, ridotto a 57 secondi dopo una penalizzazione ai danni del francese. In classifica generale mantiene la leadership Nasser Al-Attiyah con un vantaggio di 1 ora e 22 minuti sul brasiliano Lucas Moraes e 1 ora e 43 su Sebastian Loeb.

Incidente invece per Carlos Sainz al sesto km con relativo cappottamento della sua Audi, ma senza gravi conseguenze fisiche. Sainz è stato trasportato per accertamenti in elisoccorso in ospedale, mentre si trovata a metà del viaggio ha deciso di far tornare indietro l'elicottero per riprendere la gara dopo l'intervento dell'assistenza. Nelle moto vittoria per Luciano Benavides davanti all'australiano Toby Price e l'americano Skyler Howes. In classifica comanda Howes con tre secondi di vantaggio su Price e poco più di cinque minuti sull'argentino Benavides. Finita la Dakar di Barreda protagonista di una caduta al km 16 e costretto al ritiro. Primo degli italiani è Paolo Lucci in 17' posizione. Domani la decima tappa di 510 km con 114 di speciale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: