Lorenzo Grani e Samanta Grossi sono campioni nel Due Ruote Motrici del Trofeo Italiano Rally.

La grande notizia è sicuramente la vittoria al Rally Città di Bassano di classe Rally4 per l’equipaggio formato da Lorenzo Grani e Samanta Grossi. I due, arrivati sedicesimi assoluti nella classifica finale, grazie a questo piazzamento si laureano campioni nella categoria Due Ruote Motrici del Trofeo Italiano Rally 2024. Gioie anche dal Campionato Cross Country e SSV: al Baja dello Stella Diego Zanotti e Roberto Camporese salgono sul gradino più alto del podio di classe N5. Gara sfortunata per Alessio Pisi al Rally delle Palme, che si è dovuto ritirare anzitempo. Stessa sorte toccata anche a Paolo e Davide Meloni nel GT4 a Monza a causa di un incidente nei test di giovedì. Per Mattia Drudi, ventiquattresimo posto finale in una gara condizionata da un contatto a inizio gara.

c.s. Scuderia San Marino





