MOTOMONDIALE Loris Capirossi nominato "Leggenda della MotoGp" Vincitore di tre Mondiali e 29 gran premi, è stato insignito del titolo durante il weekend di Misano

Loris Capirossi nominato "Leggenda della MotoGp".

Lo era già stato in pista e per i tifosi, ma adesso lo è anche, ufficialmente, per la MotoGp. Loris Capirossi è stato nominato "Leggenda del MotoGp" nel fine settimana del gran premio di Misano. A consegnargli la medaglia che rappresenta tale titolo è stato Carmelo Ezpeleta, Ceo del circus, davanti a famiglia, amici e colleghi.

Capirossi ha partecipato a 328 gran premi attraverso le varie classi, vincendone 29, salendo sul podio 99 volte e ottenendo 41 pole position e tre titoli mondiali. Non solo, è anche il più giovane campione del mondo di sempre, grazie a quello vinto nel 1990, in 125, a 17 anni e 165 giorni, alla stagione d'esordio (uno in meno rispetto a Pedro Acosta, vincitore nel 2021).

L'emiliano è stato il primo pilota capace di vincere un gran premio in classe regina con la Ducati, in Catalogna, nel 2003, anno di debutto della casa di Borgo Panigale in MotoGp. Altri successi in questa categoria li ha poi ottenuti con la Yamaha e la Honda. Tra la sua prima vittoria e l'ultima sono passati 17 anni e 49 giorni, rendendolo - allora - il pilota con la carriera vincente più lunga, prima di essere superato da Valentino Rossi, con 20 anni e 311 giorni.

Nel Motomondiale, Capirossi ha reso iconico il numero 65, poi ritirato dalla MotoGp nel 2016, cinque anni dopo il suo addio alle corse.

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