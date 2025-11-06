RALLY Lotta a 3 nel Rally del Giappone: Evans, Ogier e Rovanpera a caccia del titolo mondiale Il WRC vive il suo penultimo appuntamento con il Rally del Giappone, "casa" di una Toyota pigliatutto. Con il titolo costruttori già in tasca, nelle ultime gare si deciderà chi tra Evans, Ogier e Rovanpera conquisterà quello piloti.

Il WRC arriva in Giappone con una sfida tutta interna alla Toyota e un finale di stagione da brividi. Dopo un campionato equilibratissimo e ricco di colpi di scena, è il britannico Elfyn Evans a presentarsi al via proprio di Toyota City con un vantaggio di tredici punti sui compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä. Per la Casa giapponese, che ha già conquistato il titolo costruttori, sarà una doppia sfida: vincere davanti al pubblico di casa e gestire la rivalità tra i suoi tre campioni. In casa Hyundai, invece, l’obiettivo è uno solo: riscattare la sconfitta subita qui dodici mesi fa e dimostrare la crescita della i20 su asfalto, dopo un inizio di stagione complicato. L’estone Ott Tänak resta matematicamente in corsa per il titolo, anche se le sue chance sono ormai ridotte al minimo. Il team coreano punta forte su Thierry Neuville, deciso a chiudere l’anno con una vittoria e a mostrare, senza pressioni, tutta la sua velocità.

La gara prevede 20 prove speciali per oltre 305 chilometri cronometrati. Un percorso stretto, tecnico e insidioso, con asfalti viscidi e tratti ombreggiati nel sottobosco. Il meteo potrebbe fare la differenza, e ogni minima sbavatura rischia di cambiare completamente la classifica. Evans arriva da due successi consecutivi in Giappone, Ogier punta sull’esperienza per avvicinarsi al nono titolo, mentre Rovanperä cercherà il colpo a sorpresa su strade dove si è sempre trovato a suo agio. E attenzione all’idolo di casa, Takamoto Katsuta: il giapponese sogna di regalare al pubblico la vittoria della vita, proprio davanti ai suoi tifosi.

Per adesso si è corsa la prima speciale, poco meno di 3km di prova spettacolo: Rovanpera comanda con un decimo su Tanak e 3 su Katsuta, ma i primi 8 sono tutti racchiusi in un solo secondo.

