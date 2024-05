FORMULA 1 Lotus, McLaren e kart: tutti in pista a Monaco per ricordare Senna Continuano le celebrazioni per il trentesimo anniversario dalla scomparsa di Ayrton Senna: a Monaco, nel corso del Gran Premio Storico, è andata in scena una parata con le vetture più importanti della sua carriera.

Il kart, la Formula Ford e le mitiche Lotus e McLaren. Tutto questo nel circuito più caro ad Ayrton Senna. Momento toccante a Monaco quando, in occasione del Gran Premio Storico, è andata in scena una parata per ricordare il pilota brasiliano a 30 anni dalla scomparsa. Negli anni di Senna, vincere nel Principato era ancora più prestigioso di quanto non lo sia ora. Perché ci voleva coraggio, ci voleva classe, ci voleva talento. Insomma, si doveva andare forte. E Ayrton aveva tutto questo: 6 successi nel circuito cittadino per eccellenza, di cui 5 consecutivi tra il 1989 e il 1993.

La prima vittoria a Montecarlo proprio con la Lotus nel 1987, poi i 3 titoli mondiali con McLaren nell'88 – l'anno del cosiddetto giro perfetto nelle qualifiche con un secondo e mezzo rifilato all'amico-rivale Prost – poi '90 e '91. Standing ovation e tanta commozione tra gli appassionati che, anche solo per un momento, sono potuti tornare indietro nel tempo con la mente. Rivedendo quelle monoposto - tanto care ad Ayrton - sfilare per la curva del Tabaccaio, per il Tunnel, le Piscine e la Rascasse.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: