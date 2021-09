SUPERSPORT Luca Bernardi, confermata la frattura della vertebra T12 Il pilota sammarinese, salvo sorprese, non sarà in pista nei prossimi tre round.

Luca Bernardi, confermata la frattura della vertebra T12.

Cattive notizie per Luca Bernardi: gli esami effettuati dopo la caduta in Gara2 del GP di Francia hanno confermato la frattura della vertebra T12. Il pilota biancazzurro sarà oggi trasportato al Bufalini di Cesena, dove verrà stabilito il prossimo passo sotto il profilo medico. Difficile pensare che possa rientrare per le prossime tre tappe del Mondiale Supersport, col CM Racing Team che si sta muovendo per trovare un sostituto. Al debutto nel circus SBK, sin qui Bernardi era stato protagonista di un campionato di alto profilo: 161 punti - attualmente è 4° in classifica - e cinque podi di manche, con tre secondi e due terzi posti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: