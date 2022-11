MONDIALE SUPERSPORT Luca Bernardi costretto al ritiro in gara 1

Luca Bernardi costretto al ritiro in gara 1.

Giornata sfortunata per il CM Racing Team, con Luca Bernardi costretto al ritiro da un problema tecnico, in una gara dove i suoi primi punti in campionato era davvero ad un passo. In mattina il pilota sammarinese è sceso in pista per la Superpole, conclusa con la 21° posizione e 8 giri completati.

Alle 12 ora locale si sono spenti i semafori di Gara 1: Bernardi si è reso protagonista di una buona partenza, con alcune posizioni recuperate, salvo poi dover ricominciare la propria rimonta da capo dopo aver scontato il long lap penalty inflittogli per l’incidente di Gara 2 in Argentina.

Grazie ad un passo molto interessante Luca è riuscito a metà gara ad entrare in zona punti, dovendosi però ritirare nel corso del 16° giro a causa di un problema tecnico. Domani il CM Racing Team tornerà in pista per il warm up, previsto per l’1.55 CET, e soprattutto per Gara 2, la quale scatterà alle ore 5.

