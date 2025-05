MOTOE Luca Bernardi è 13° all'esordio in MotoE

All'esordio in MotoE, Luca Bernardi centra un 13° posto in gara1 a Le Mans, portando a casa i primi 3 punti del suo campionato. Il pilota sammarinese, alla guida della Ducati elettrica del team Aruba Cloud, sta cercando di ambientarsi in fretta nella nuova categoria. Nella prima manche successo per lo spagnolo Gutierrez davanti a Mantovani e Zaccone, compagno di squadra di Bernardi.

