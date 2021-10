PROMOSSO IN CLASSE REGINA Luca Bernardi in Superbike: correrà col Ducati Barni Racing Team La grande stagione da rookie in Supersport non è passata inosservata e per il pilota sammarinese, nonostante l'infortunio, arriva la promozione nella classe regina delle derivate di serie.

Nonostante l'infortunio che ne ha complicato la stagione, l'ascesa di Luca Bernardi non si ferma. Dopo un solo anno di Supersport, il pilota sammarinese sbarca in Superbike col Barni Racing Team Ducati, col quale ha siglato un accordo per le edizioni 2022 e 2023. San Marino ritrova così un pilota in una classe regina delle moto: l'ultimo era stato Alex De Angelis, sempre nelle derivate di serie, nel 2017. Nella sua stagione d'esordio nel Mondiale Supersport, Bernardi ha subito dimostrato di avere i numeri: prima del pesante infortunio di Magny Cours - dove aveva trovato la sua prima pole position - era 4° in classifica con 161 punti e cinque podi di manche, tre secondi e due terzi posti.

