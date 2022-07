SUPERBIKE Luca Bernardi nella Top Ten in Repubblica Ceca Il pilota sammarinese ha conquistato il decimo posto assoluto in gara 2 sulla pista di Most

Luca Bernardi nella Top Ten in Repubblica Ceca.

Decimo posto assoluto per Luca Bernardi nella seconda manche del Gran Premio della Repubblica Ceca di Superbike. Sulla pista di Most, il pilota sammarinese ha centrato il miglior risultato stagionale. La gara è stata vinta dal turco Toprak Razgatlioglu davanti allo spagnolo Alvaro Bautista e al britannico Jonathan Rea. Quinta e sesta posizione per gli italiani Bassani e Locatelli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: