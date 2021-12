Luca Bernardi pensa già alla Superbike

Tre secondi posti – tra cui i due di Misano nella gara di casa – e due terzi posti, per un totale di cinque podi all'esordio nel Mondiale Supersport, hanno permesso a Luca Bernardi di essere inserito fin da subito nei taccuini dei principali team della Superbike con la chiamata – inaspettata ma meritata – della Ducati con la Barni Racing. Il giovane pilota sammarinese sta recuperando dal brutto infortunio subito a Magny Cours – dove aveva fatto segnare anche la pole position – e traccia un bilancio tutto sommato positivo per la prima parte di stagione, chiusa poi in nona posizione.

Ora, come detto, la prestigiosa chiamata in Superbike per continuare a sognare. Bernardi non si farà certamente spaventare dal cambio di categoria anche dall'alto dei due Campionati Italiani conquistati in SuperSport 300 e 600 nel 2017 e nel 2020.

Nel servizio l'intervista a Luca Bernardi, pilota Mondiale Superbike