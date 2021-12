SBK Luca Bernardi pensa già alla Superbike Cinque podi e una pole position all'esordio sono valsi al giovane pilota di San Marino la chiamata in Superbike con la Ducati del team Barni, nonostante il brutto infortunio che ha tenuto il giovane pilota sammarinese ai box per metà stagione.

Tre secondi posti – tra cui i due di Misano nella gara di casa – e due terzi posti, per un totale di cinque podi all'esordio nel Mondiale Supersport, hanno permesso a Luca Bernardi di essere inserito fin da subito nei taccuini dei principali team della Superbike con la chiamata – inaspettata ma meritata – della Ducati con la Barni Racing. Il giovane pilota sammarinese sta recuperando dal brutto infortunio subito a Magny Cours – dove aveva fatto segnare anche la pole position – e traccia un bilancio tutto sommato positivo per la prima parte di stagione, chiusa poi in nona posizione.

Ora, come detto, la prestigiosa chiamata in Superbike per continuare a sognare. Bernardi non si farà certamente spaventare dal cambio di categoria anche dall'alto dei due Campionati Italiani conquistati in SuperSport 300 e 600 nel 2017 e nel 2020.

Nel servizio l'intervista a Luca Bernardi, pilota Mondiale Superbike

