Luca Bernardi ritrova il podio: terzo a Misano nel CIV Superbike

Luca Bernardi è tornato dove merita di stare: sul podio. Sul Misano World Circuit "Marco Simoncelli", il pilota sammarinese ha conquistato un brillante terzo posto in Gara 2 del Campionato Italiano Velocità Superbike, coronando un fine settimana vissuto tra delusioni e riscatto. Dopo l'amaro epilogo della Racing Night del sabato, quando un problema tecnico lo aveva costretto al ritiro prima ancora dello spegnimento del semaforo, Bernardi ha saputo reagire.

In Gara 2 il portacolori del Titano è rimasto costantemente nel gruppo dei migliori, gestendo con lucidità le fasi più concitate della corsa e sfoderando un passo competitivo fino alla bandiera a scacchi. La gara è stata animata dalla lotta per il successo tra Lukas Tulovic e Michael Ruben Rinaldi, mentre Bernardi ha costruito con pazienza la sua prestazione, senza commettere errori e sfruttando ogni occasione per consolidare la terza posizione. Un risultato che premia la costanza e il lavoro svolto dal team in un momento della stagione tutt'altro che semplice. Per il sammarinese il podio di Misano ha un valore che va oltre il semplice piazzamento.

Dopo un avvio di campionato complicato e alcune battute d'arresto, il terzo posto rappresenta un'iniezione di fiducia e conferma che il potenziale per lottare con i migliori della Superbike tricolore è rimasto intatto. Un segnale importante in vista della seconda parte della stagione, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e tornare a essere uno dei protagonisti del CIV. Per il motociclismo sammarinese è una notizia che vale doppio: il talento del Titano è di nuovo sul podio e guarda al futuro con rinnovato ottimismo.











