CIV Luca Bernardi trionfa al Mugello Il pilota sammarinese ha vinto la seconda manche del campionato italiano di Superbike

Luca Bernardi trionfa al Mugello.

Prima vittoria stagionale per Luca Bernardi. Il pilota sammarinese ha trionfato nella seconda manche del campionato italiano superbike che ha fatto tappa al Mugello. Luca Bernardi ha preceduto Michele Pirro che si è aggiudicato per la decima volta in carriera il titolo tricolore. In classifica generale, Bernardi occupa il terzo posto, a soli 4 punti da Alessandro Del Bianco. Ultimo appuntamento del CIV, il 29 settembre a Imola.

