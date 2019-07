Luca Pedersoli ha vinto il rally della Marca

Luca Pedersoli ha vinto la trentaseiesima edizione del rally della Marca, quarto appuntamento del Campionato Italiano WRC. La lotta per il titolo tricolore WRC si fa sempre più serrata, dopo che si è disputata la quarta prova e quando mancano due gare al termine del campionato italiano. Il rally della Marca, corsa organizzata dal Motor Group di Montebelluna, è stato dominato da Luca Pedersoli in coppia con Ana Tomasi e la loro Citroen Wrc. Il pilota bresciano ha infatti preso il comando dopo la prova di apertura e da quel momento in poi, tutti gli avversari hanno potuto solamente rimanere a guardare. In una due giorni, tormentata dal caldo torrido, Pedersoli si è aggiudicato 5 delle nove speciali in programma, per poi gestire il vantaggio accumulato, negli ultimi due tratti cronometrati. Alle spalle del portacolori di casa Citroen, Marco Signor che è riuscito a consolidare il suo secondo posto, con un ritardo di 5 secondi e 8 decimi, a conferma di una stagione che lo sta vedendo sempre più protagonista. Sul gradino più basso del podio, Simone Miele che a causa di una foratura, ha deciso di non rischiare, pur di mantenere il primato in classifica generale. In ottica campionato, stop pesante per Corrado Fontana, a causa di un problema al turbo della sua Hyundai i20. Il pilota comasco è stato costretto al ritiro a tre prove dal termine e di fatto si ritrova fuori dalla lotta per il titolo. In classifica generale comanda sempre il milanese Simone Miele, con 1 punto e mezzo di vantaggio su Marco Signor mentre Luca Pedersoli è risalito in terza posizione. Prossimo appuntamento con il campionato italiano WRC, il 27 e 28 luglio, con la tredicesima edizione del rally dell'Alba.