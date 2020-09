Luca Pedersoli trionfa al San Martino di Castrozza

Una gara ridotta a soli 81 chilometri ma con lo stesso protagonista della scorsa stagione. Luca Pedersoli al volante di una Citroen DS3 ha dominato il San Martino di Castrozza dal primo all’ultimo chilometro. Il pilota bresciano non ha avuto difficoltà nel resistere ai tentativi di rimonta di Corrado Fontana, costretto al ritiro per la rottura dell’acceleratore e del siciliano Andrea Nucita che in seconda posizione con la Hyundai R5, si è visto scavalcare da Simone Miele nell'ultima prova speciale. Pedersoli ha trionfato nella gara veneta con un vantaggio di 8 secondi sulla Citroen di Miele che a sua volta ha preceduto di un solo centesimo Andrea Nucita. Un secondo posto che permette al pilota milanese di portarsi al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Luca Pedersoli che di fatto riapre la corsa a quel titolo tricolore, conquistato anche nella scorsa stagione. Ai piedi del podio, Andrea Carella con Skoda Fabia mentre al termine di una gara particolarmente tormentata da vari problemi di assetto, il friulano Luca Rossetti ha concluso con un quinto posto che non premia sicuramente le sue giuste ambizioni di vittoria. Prossimo appuntamento con il Campionato Italiano WRC, l'11 ottobre con la 53esima edizione del Rally dell'isola d'Elba.