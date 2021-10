RALLY Luca Rossetti vince il rally di Como e conquista il Campionato italiano WRC. Il pilota friulano ha preceduto Andrea Carella e Giuseppe Testa

Con la vittoria nella settima ed ultima prova tricolore, Luca Rossetti ha conquistato il campionato italiano WRC. Per il pilota friulano, al volante di una Hyundai i20 R5, si tratta del terzo successo consecutivo nel rally di Como ma soprattutto del coronamento di carriera davvero strepitosa. Tre volte campione Europeo, Rossetti vanta nel suo palmares anche un campionato italiano ed uno nel Trofeo Terra. Un record assoluto, poiché è l’unico pilota che è riuscito a vincere tutti e tre i titoli tricolori. L'ultimo appuntamento della stagione, si è deciso nel corso della seconda tappa. Carella ha provato a riaprire la gara, recuperando 10 secondi nelle prime due prove speciali, portandosi a poco più di 4 secondi dal rivale diretto. A quel punto Rossetti ha smesso di gestire il vantaggio ed ha fatto segnare il miglior tempo, nel penultimo tratto cronometrato. L'ultima prova speciale non ha cambiato le carte in tavola con Rossetti che ha chiuso con un vantaggio di 6 secondi e un decimo su Andrea Carella.

[Banner_Google_ADS]



Per il pilota piacentino, secondo posto assoluto e seconda piazza nella classifica finale del Campionato Italiano WRC. Il podio della gara lariana è stato completato dal molisano Giuseppe Testa ed Emanuele Inglesi, anche loro su Skoda Fabia R5. Quello di Como non è stato un rally fortunato per Luca Pedersoli. Il portacolori di casa Citroen è incappato in una uscita di strada dopo appena 3 chilometri della prima prova speciale ed è stato costretto al ritiro. Stessa sorte per Corrado Fontana. Il campione uscente ha dominato la parte centrale della gara, che lo aveva visto saldamente al primo posto in classifica. Fontana si è poi fermato ad una prova dal termine, dopo aver piegato un braccetto dell’anteriore destra della sua Hyundai i20 WRC. Da segnalare il nono posto assoluto del reggiano Ivan Ferrarotti, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: