"Lucky" Battistolli trionfa all'Historic Rally San Marino

Tre vittorie in altrettante gare per “Lucky” Battistolli che fa suo anche il rally storico di San Marino al volante di una spettacolare Lancia Delta Integrale. Il campione in carica ha dominato la gara biancoazzurra, facendo segnare il miglior tempo in sei degli otto tratti cronometrati. "Lucky" ha chiuso con oltre un minuto e mezzo di vantaggio, nonostante un doppio capottamento nel corso della quarta prova speciale. Fortunatamente per il pilota veneto, dopo la carambola la sua Delta è tornata sulle quattro ruote.

Un inconveniente che è costato solo 14 secondi di ritardo a "Lucky" che è riuscito a ripartire per andare a prendersi l'ennesima vittoria. Secondo nella classifica assoluta ma vincitore nelle Due Ruote Motrici, Andrea Tonelli, navigato da Roberto Debbi. Con una sontuosa Ford Escort RS, Tonelli ha scavalcato sull’ultima speciale Bruno Pelliccioni che oltre a problemi con l’acceleratore, è stato vittima anche di una foratura. Pelliccioni si è dovuto accontentare del terzo posto assoluto, un risultato che gli consente di mantenere il primo posto nella classifica delle due ruote motrici.

Davvero sfortunato Massimo Moroni. Il pilota sammarinese aveva chiuso la gara al terzo posto assoluto ma è stato costretto al ritiro durante l'ultimo trasferimento per noie tecniche alla sua BMW M3 Sesto posto per Nemo Mazza con la Ford Escort MK2 e settimo per Nicolò Fedolfi, navigato da Livio Ceci con una Lancia Delta Integrale 16 Valvole. Come per il moderno, anche il Campionato Italiano Storico tornerà a fine ottobre con il Rally del Vermentino.

Sentiamo Luigi Battistolli