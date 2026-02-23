TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:52 Concessioni demaniali marittime: a Rimini i balneari fanno squadra per affrontare le aste 18:57 Domagnano, donna investita da un furgone sulla Superstrada 17:53 Ar ribadisce: "Commissione d'inchiesta, a fine indagini. Piena fiducia in Aif e Tribunale" 17:01 San Marino Song Contest: due sostituzioni fra i semifinalisti 15:15 San Marino Calcio: Tiziano Canini sollevato dall'incarico di responsabile delle giovanili 14:57 San Marino, allarme truffe online: falsa pagina Facebook usa loghi istituzionali 13:49 Studenti fatti scendere dal bus per comportamenti inadeguati, Aass apre dialogo con scuola e famiglie 13:31 San Marino nel baratro. La sconfitta con il Castelfidardo fa suonare l'allarme rosso 13:17 Caso Paganelli, deposizione Bartolucci al via con due ore di ritardo tra eccezioni e tensioni 12:18 Demos si unisce alle opposizioni nella richiesta di una commissione d'inchiesta immediata
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Luigi Battistolli è il nuovo Presidente di ACI Sport

23 feb 2026
Luigi Battistolli è il nuovo Presidente di ACI Sport

Luigi Battistolli è il nuovo Presidente della società sportiva dell’Automobile Club d’Italia dedicata all’automobilismo sportivo nazionale. La nomina arriva con il rinnovo degli organi sociali e segna un importante passaggio per la governance dell’automobilismo sportivo in Italia, dopo un periodo di transizione e di rafforzamento delle strutture federali. Luigi Battistolli, classe 1949, è un imprenditore vicentino con una lunga carriera sportiva e dirigenziale nel mondo dell’automobilismo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori