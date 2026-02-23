Luigi Battistolli è il nuovo Presidente di ACI Sport

Luigi Battistolli è il nuovo Presidente della società sportiva dell’Automobile Club d’Italia dedicata all’automobilismo sportivo nazionale. La nomina arriva con il rinnovo degli organi sociali e segna un importante passaggio per la governance dell’automobilismo sportivo in Italia, dopo un periodo di transizione e di rafforzamento delle strutture federali. Luigi Battistolli, classe 1949, è un imprenditore vicentino con una lunga carriera sportiva e dirigenziale nel mondo dell’automobilismo.







