MOTORI

Luigi Battistolli è il nuovo Presidente di ACI Sport

Luigi Battistolli è il nuovo Presidente di ACI Sport.

Luigi Battistolli è il nuovo Presidente della società sportiva dell’Automobile Club d’Italia dedicata all’automobilismo sportivo nazionale. La nomina arriva con il rinnovo degli organi sociali e segna un importante passaggio per la governance dell’automobilismo sportivo in Italia, dopo un periodo di transizione e di rafforzamento delle strutture federali. Luigi Battistolli, classe 1949, è un imprenditore vicentino con una lunga carriera sportiva e dirigenziale nel mondo dell’automobilismo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy