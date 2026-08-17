RALLY Lutto nel mondo dei rally: muore a 61 anni l'ex pilota Alex Fiorio Ex pilota di rally, è stato uno dei protagonisti dell’epoca d’oro della Lancia, dominatrice del Mondiale tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Lascia la moglie, due figlie e il padre Cesare, figura storica del motorsport italiano

Lutto nel mondo dei rally: muore a 61 anni l'ex pilota Alex Fiorio.

Una brutta notizia scuote il mondo delle quattro ruote: Alex Fiorio è morto a 61 anni. Ex pilota di rally, è stato uno dei protagonisti dell’epoca d’oro della Lancia, dominatrice del Mondiale tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. Nel 1988 e nel 1989 Fiorio fu compagno di squadra di Miki Biasion, campione del mondo in entrambe le stagioni. Il pilota torinese chiuse al terzo posto nel 1988 e al secondo nel 1989, conquistando complessivamente nove podi nel Mondiale senza però riuscire a centrare una vittoria. Nel 1987, sempre al volante di una Lancia, aveva invece conquistato il titolo mondiale di Gruppo N, riservato alle vetture derivate dalla produzione di serie. Lo scorso giugno aveva reso pubblica la sua battaglia contro un tumore allo stomaco.

Alex Fiorio lascia la moglie, le due figlie e il padre Cesare, figura storica del motorsport italiano, protagonista tanto nel rally con Lancia quanto in Formula 1. Dopo la carriera da pilota, anche Alex aveva continuato a lavorare nel mondo delle corse, ricoprendo il ruolo di team manager nel Motomondiale con l’Honda Benetton Playlife Racing Team, con cui conquistò il titolo costruttori della classe 125 nel 2000.

Fiorio aveva anche partecipato a due edizioni di Rallylegend nel 2008 e nel 2010, lasciando nel cuore e nella mente degli appassionati un ricordo indelebile.

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