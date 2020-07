RALLYLEGEND M-Sport Ford grande protagonista a RallyLegend Ford ed M-Sport parteciperanno a Rallylegend anche grazie alle partnership stipulate con Michelin e Sparco. Attesi i nomi dei piloti WRC che arriveranno a San Marino il prossimo ottobre.

Rallylegend continua a regalare sorprese, anno dopo anno. La prima novità di questa diciottesima edizione – fatta eccezione per il ritorno sul Titano di Ken Block – è la partecipazione di M-Sport con la nuovissima Ford Fiesta WRC con il motore EcoBoost. Ad annunciarlo è stato proprio il team capitanato da Malcom Wilson. Considerato da tutti uno degli eventi più prestigiosi al mondo in tema rally, la Ford ha deciso di testare in vista dei prossimi impegni WRC proprio a San Marino. Nelle prossime settimane verrà anche svelato il nome del pilota che sarà al volante della Fiesta. Al Mondiale Rally partecipano – per la scuderia che ha sede nel Regno Unito - due finlandesi - Lappi e Suninen - oltre al britannico Greensmith. In ogni caso, sarebbero grandi nomi per Rallylegend che tornerà dall'8 all'11 ottobre e sarà aperto al pubblico.

La partecipazione di Ford è stata resa possibile anche alla nuove partnership stipulate dalla kermesse biancazzurra con Michelin – che sarà fornitore esclusivo per quanto riguarda gli pneumatici – e Sparco, tra i brand leader del settore racing per l'equipaggiamento. Molto soddisfatto l'organizzatore di Rallylegend Paolo Valli: “E' ormai una bella e consolidata abitudine avere al via team di punta del WRC” - ha affermato il presidente FAMS - “assieme agli idoli del passato e alle macchine storiche più importanti. Questo entusiasmo di partecipare è anche il segno dell'ottima reputazione di cui gode il nostro evento.”



