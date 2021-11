Manuel Poggiali: 20 anni da Campione

Per un momento sembrava di essere tornati indietro nel tempo, esattamente a 20 anni fa: all'ingresso del Teatro Titano le magliette del Fan Club, i poster autografati, la storica tuta rossa con inserti gialli griffata Gilera. Sul palco – poi - gli aneddoti curiosi e originali di Claudio Verna che, ai tempi, era responsabile di quel progetto che riportò la casa motociclistica di Arcore a rivincere un titolo mondiale 44 anni dopo l'ultima volta di Libero Liberati. Tutto questo grazie ad un giovanissimo pilota della Repubblica di San Marino che, con 3 vittorie e 11 podi nelle 16 gare in programma, si mise dietro ragazzi che poi fecero la storia del motomondiale come Dani Pedrosa, Toni Elias e Lucio Cecchinello.

Ora Manuel Poggiali da Chiesanuova ha 20 anni in più e, a riguardare quelle storiche immagini, si emoziona rendendosi conto di aver fatto qualcosa di veramente grande. Il primo pilota a portare la bandiera di San Marino lassù, più in alto di tutte le altre. Per due volte, oltretutto: nel 2001 in 125 e nel 2003 in 250. La serata è stata l'occasione per ricordare il primo titolo mondiale conquistato ufficialmente con il 5° posto ottenuto sotto la pioggia a Rio de Janeiro, nonostante i rischi di una gara insidiosa e nonostante la vittoria del compagno di squadra in Derbi Yoichi Ui. Gli appassionati hanno avuto la possibilità di rivivere le emozioni di quel Gran Premio del Brasile sia riguardandolo che ascoltando durante il talk show le parole del 54, del già citato Verna e di Massimo Rastelli che, in occasione del ventennale, ha scritto il libro “Manuel Poggiali – Storia di un Campione”. Sono interventi per un saluto anche il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il presidente del CONS Gian Primo Giardi e – in chiusura – Matteo Ferrari, campione del mondo in MotoE nel 2019 e seguito proprio da Poggiali che ora ricopre il ruolo di coach per il Team Gresini. Il ricavato dell'evento è stato donato all'Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla.