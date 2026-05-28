Manuel Poggiali: “Con Pecco siamo in crescita e questo è un dato significativo”

Manuel Poggiali Rider Coach Ducati: “È una settimana importante, come ogni settimana che ci porta verso un nuovo Gran Premio. Ovviamente la somma la tireremo domenica sera, ma l'importanza sarà approcciare come ogni volta al meglio l'evento, puntando al massimo. Ovviamente il massimo cambia a seconda della situazione con la quale arriviamo. Indubbiamente con Pecco siamo in crescita e questo è un dato significativo per noi, molto molto importante, che ci dà chiarezza sul fatto che nell'ultimo periodo abbiamo voltato strada, per cui dobbiamo necessariamente continuare su questa strada e puntare a fare qualcosa in più. Speriamo di ritrovare Marc, ovviamente ancora non sappiamo nulla perché è tutto nelle mani degli staff medici e di Marc in primis, però ovviamente se ci dovesse essere ne saremmo tutti molto contenti. Ovviamente sappiamo già che non sarà al top della forma perché viene comunque da questo infortunio, però è un percorso che prima o poi dobbiamo riprendere".

L'assenza di grande come Marc Marquez dà l'opportunità a qualcuno di approfittarne.

"Indubbiamente, ma secondo me ci rimette il motociclismo a mio modo di vedere perché è uno degli artefici dello spettacolo che offre la MotoGP, quindi quando manca un pilota non sarà il solo, è sempre un dispiacere per il circus, per gli appassionati, per chi guarda le gare, per chi è appassionato di questo sport. Poi indubbiamente c'è sempre chi vince, chi fa secondo, terzo e quarto, quindi vedremo chi sarà, però noi sicuramente ci difenderemo e anzi, cercheremo di attaccare per quanto sia possibile".







