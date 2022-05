MOTOGP Manuel Poggiali: "È una MotoGP molto livellata, Bastianini mi ha emozionato"

Il sammarinese Manuel Poggiali è ora coach piloti per il Team Gresini e, per la prima volta, in MotoGP. Con l'ex campione del mondo è stata l'occasione per parlare dell'inizio della stagione, di Enea Bastianini e del livello del motomondiale. Nel video l'intervista.

