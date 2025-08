Manuel Poggiali: "Felice di aver allungato il contratto con Ducati"

L'intervista a Manuel Poggiali

"Stiamo vivendo un momento molto positivo – dichiara il due volte campione del mondo Manuel Poggiali - ho firmato perchè ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene anche in futuro”

Cosa prevede il tuo nuovo accordo con Ducati e quali sono i termini del tuo nuovo contratto ?

Nei termini dei prossimi due anni, quindi sono molto contento in primis di questo accordo, di questa volontà onestamente reciproca. Siamo in un buon momento per cui è giusto anche dare continuità a tutto quello che di buono stiamo facendo. L'obiettivo rimane sempre unico, è quello di vincere il titolo. C'è sfuggito per poco l'anno scorso, ci riproveremo ovviamente quest'anno, ci stiamo per il momento riuscendo, siamo in una posizione di vertice con tutti praticamente i piloti che seguo e quindi sono molto contento di questa volontà reciproca, il resto è tutto da scrivere. Io onestamente in Ducati mi trovo molto bene, il gruppo di lavoro è fantastico, ben coordinato, sappiamo ovviamente che cosa fare, c'è una linea sposata perfettamente da tutti e penso che questa sia la modalità e il sistema per riuscire nelle cose. Quindi con tutto questo mix di cose buone andiamo avanti con operatività come sempre e soprattutto alla ricerca del miglior obiettivo, del target che ci siamo dati.

Siamo a metà stagione, mancano nove gran premi al termine di questo campionato, direi che ancora i giochi non sono completamente fatti, c'è ancora qualcosa da dire?

La matematica oggi dice questo, dice che siamo primi, secondi, terzi e in particolare per quel che mi riguarda decimi in classifica con i due piloti del Team Factory e i due del Team Gresini, però ovviamente ci sono ancora dieci gran premi da svolgere, ci sono ancora tanti punti da conquistare, per cui ovviamente l'obiettivo e le gare finiscono sempre all'ultima e sotto la bandiera scacchi, per cui fino a quel momento bisognerà continuare con questo atteggiamento, con questo modo e soprattutto alla ricerca di questi risultati che stiamo ottenendo.

Marquez vola, Pecco Bagnaia è comunque terzo e sta facendo un'ottima stagione, qual è il margine di miglioramento che può ancora avere Pecco Bagnaia?

Io penso che a Pecco in questo momento manchi veramente poco, anche se poi magari si può dire quello che si vuole, ma realisticamente parlando Pecco è un campione, tre volte campione del mondo, due volte MotoGP e penso che non abbia niente da invidiare a nessuno, semplicemente un momento dove vanno allineate un po' le cose per pensare e provare ad essere vincenti come in questo momento sta facendo Mark.