Manuel Poggiali: "Stagione da incorniciare, vogliamo ripeterla nel 2026"

È stata una stagione da incorniciare per Manuel Poggiali, coach piloti del team Ducati, culminata con la doppia conquista del titolo piloti e costruttori: "Una stagione unica, probabilmente irripetibile anche se cercheremo di fare meglio l'anno prossimo perché l'appetito vien mangiando, perché è giusto puntare e alzare sempre di più l'asticella. Gli altri non staranno a guardare, vedremo poi quello che saremo in grado di fare fin dal primo appuntamento in Thailandia, però siamo ottimisti, adesso ci godiamo questo periodo di ferie meritato, ovviamente con le famiglie, poi ripartiremo per un'altra stagione che ovviamente riparte come tutti a 0 punti per cui bisognerà sudarsi ogni singolo punto di questa di questa stagione, della prossima stagione"

Personalmente per te che anno è stato? "Personalmente molto positivo, molto formativo, ho avuto la fortuna di vincere grazie ovviamente a Marc, ma ovviamente anche grazie agli altri piloti perché poi è vero che Marc ha vinto il titolo finale, ma ho vinto almeno una gara con tutti e quattro i piloti che seguo, quindi devo ringraziarli tutti allo stesso identico modo. E' stato un anno spettacolare, forse nei sogni si può chiedere di più. Anche con il team Gresini vincere il titolo rookie con Aldeguer, vincere la prima gara con Aldeguer, tornare alla vittoria dopo tanto tempo con Alex Marquez. Pecco è stato quello forse meno in linea con le aspettative iniziali, però devo dire che è un ragazzo eccezionale che comunque ricostruirà sicuramente il prossimo anno come siamo stati abituati in passato e Marc ha vinto con cinque weekend di anticipo il titolo quindi insomma di più forse impossibile".













