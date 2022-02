LIBRO "Manuel Poggiali - Storia di un campione" per San Marino for the Children Il ricavato derivante la vendita di libri e magliette sarà devoluto in beneficenza

Il 3 novembre 2001 sul Circuito Jacarepaguá di Rio de Janeiro, Manuel Poggiali conquistava il suo primo Titolo Mondiale classe 125cc. Nel 2003 poi Manuel conquista anche il Titolo Mondiale 250cc. Massimo Rastelli ha scritto “MANUEL POGGIALI – Storia di un campione”, AIEP Editore (2021) per ricordare quei tempi e raccontare l’immenso talento del pilota sammarinese. La storia di un ragazzo timido, fragile e al tempo stesso forte e determinato quando sale sulla moto. Il racconto della sua vicenda umana: le vittorie, le sconfitte, i successi e la crisi. Le persone che gli sono state vicine e chi è mancato, il precoce ritiro dalle gare. Roberto Marchionni di Starline, il designer più conosciuto della MotoGP, per la ricorrenza dei 20 anni dal primo Titolo ha creato la grafica per una maglietta celebrativa. Il ricavato derivante dalla vendita dei libri e delle magliette verrà devoluto all’Associazione San Marino for the Children onlus che da quindici anni realizza progetti volti a favorire l’istruzione per l’infanzia più povera ed emarginata del Malawi. Sarà possibile acquistare il libro presso la LIBRERIA COSMO ( Via XXVIII Luglio n.160 – Borgo Maggiore – RSM) e presso l’OFFICINA DEL CAPELLO ( Via Giangi n.62 – Dogana – RSM ). Sarà possibile acquistare la maglietta presso SESTAMARCIA ( Via Cinque Febbraio n.142 – Domagnano RSM).



