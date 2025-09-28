MOTOGP

Marc Marquez è campione del mondo: 9 volte, come Valentino Rossi

Marc Marquez è campione del mondo: 9 volte, come Valentino Rossi.

Marc Marquez ha conquistato il 9° titolo mondiale della sua carriera - il settimo in MotoGP - raggiungendo Valentino Rossi e mettendosi alle spalle solo del grande Giacomo Agostini. È stata una stagione dominata dallo spagnolo, che vince all'esordio con la Ducati ufficiale. A Marquez è bastato il secondo posto a Motegi, in Giappone, in un weekend dominato dal compagno di squadra Pecco Bagnaia che ha firmato pole position, vittoria della Sprint Race e successo nella gara "lunga".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy