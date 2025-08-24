TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:01 Accordo UE: politica, categorie economiche e forze sociali a confronto 16:38 La Virtus Mania è il rito collettivo del giovedì 15:47 La Vuelta parte dall'Italia, Philipsen è la prima maglia rossa 15:06 Cucciolo di fenicottero salvato a Gatteo Mare dopo la tempesta 15:06 Marc Marquez è inarrestabile: lo spagnolo vince anche in Ungheria 14:58 Serie C: Il Rimini cade a testa alta contro il Gubbio 14:42 Cassani e il suo Carpi vengono ripresi al 95': 1-1 con la Juventus Next Gen 14:34 Il San Marino Baseball comincia vincendo la serie di semifinale 06:01 Piantedosi: "Erigere muri per migranti è illusorio e inutile"
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Marc Marquez è inarrestabile: lo spagnolo vince anche in Ungheria

24 ago 2025
Foto X @MotoGP
Foto X @MotoGP

Settima vittoria consecutiva e settima doppietta – considerando anche la Sprint – per Marc Marquez, che si impone anche sul nuovo tracciato ungherese di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati si impone su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, solo nono invece Pecco Bagnaia. Grazie a questa vittoria Marc Marquez allunga ancora in classifica portandosi a +175 sul fratello Alex e addirittura +227 su Bagnaia.

MotoGP che tornerà dal 5 al 7 settembre in Catalogna, “antipasto” del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma il weekend successivo (12-14 settembre) sul circuito di Misano.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori