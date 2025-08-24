MOTOGP Marc Marquez è inarrestabile: lo spagnolo vince anche in Ungheria

Marc Marquez è inarrestabile: lo spagnolo vince anche in Ungheria.

Settima vittoria consecutiva e settima doppietta – considerando anche la Sprint – per Marc Marquez, che si impone anche sul nuovo tracciato ungherese di Balaton Park. Lo spagnolo della Ducati si impone su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, solo nono invece Pecco Bagnaia. Grazie a questa vittoria Marc Marquez allunga ancora in classifica portandosi a +175 sul fratello Alex e addirittura +227 su Bagnaia.

MotoGP che tornerà dal 5 al 7 settembre in Catalogna, “antipasto” del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma il weekend successivo (12-14 settembre) sul circuito di Misano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: