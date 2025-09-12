Marc Marquez: "Il feeling con la moto è migliorato" Bezzecchi: "Siamo partiti bene, stiamo concentrati"

Marc Marquez e Marco Bezzecchi tra i protagonisti del venerdì del GP di San Marino e della Riviera di Rimini:

"Sì, è stata una buona giornata, - ha detto lo spagnolo - soprattutto perché è stata una giornata difficile. Sembrava che nel pomeriggio avessimo fatto un passo avanti, ma questa mattina ho avuto una sensazione completamente diversa. Ho avuto un po' di difficoltà, poi visto che ora sono in una buona posizione e in una buona forma, ho respirato sulla moto, ho finito le libere e poi ho rivisto un po' le mie sensazioni per la FP2 con una mentalità diversa, cercando di capire come migliorare il mio stile di guida, perché rispetto alla Catalogna, oggi la moto è stata molto più difficile da gestire, poi ho migliorato il mio stile di guida e grazie anche ai tecnici il feeling con la moto è andato meglio".

"Sono abbastanza contento - ha detto l'italiano - Dobbiamo ancora migliorare, lavorare, però per il momento è stato un buon inizio". Una gara, quella di Misano, che ti piace come circuito? "Per noi è un circuito importante, quindi sono contento di essere qua. Poi bisogna cercare comunque di affrontarla come se fosse una gara qualsiasi".







