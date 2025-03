Marc Marquez conquista la pole position in Argentina, secondo appuntamento della MotoGP. Gran giro dello spagnolo della Ducati: 1:36.917 che è anche il nuovo record della pista a Termas de Rio Hondo. In prima fila anche il fratello Alex e Zarco con la Honda. Seconda fila per Pecco Bagnaia, 4°, davanti ad Acosta e Di Giannantonio.