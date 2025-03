MOTOGP Marc Marquez, pole da record in Argentina

Marc Marquez, pole da record in Argentina.

Marc Marquez conquista la pole position in Argentina, secondo appuntamento della MotoGP. Gran giro dello spagnolo della Ducati: 1:36.917 che è anche il nuovo record della pista a Termas de Rio Hondo. In prima fila anche il fratello Alex e Zarco con la Honda. Seconda fila per Pecco Bagnaia, 4°, davanti ad Acosta e Di Giannantonio.

