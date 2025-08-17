MOTOGP

Marc Marquez re d'Austria, lo spagnolo fa il vuoto in classifica

Marc Marquez re d'Austria, lo spagnolo fa il vuoto in classifica.

Altra doppietta per Marc Marquez che, dopo la Sprint, si impone anche nel GP d'Austria. Sono le prime vittorie sul tracciato di Spielberg per lo spagnolo della Ducati che chiude davanti al connazionale Fermin Aldeguer e Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position. 5° Enea Bastianini, un Pecco Bagnaia in difficoltà. Con questi 25 punti portati a casa, Marquez allunga in classifica: +142 sul fratello Alex, +197 su Bagnaia.

