Marc Marquez vince il Gp del Giappone e si avvicina alla vetta del Mondiale

Marc Marquez fa doppietta a Motegi e dopo la gara sprint, si prende anche il Gp della domenica e si avvicina alla vetta della classifica mondiale. Il 9 volte campione del mondo si porta a soli due punti di distanza da Jorge Martin, che resta in testa grazie al 2° posto nella gara di oggi. L'altra Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi è riuscito a salire sul gradino più basso del podio, resistendo al ritorno di Enea Bastianini, ma il suo distacco in classifica ora è salito a 49 punti dal compagno di squadra. Francesco Bagnaia non va oltre l'8° posto, dietro anche alle due Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e Ai Ogura e a Pedro Acosta, che chiude 7°. Luca Marini è 10° al traguardo, mentre Franco Morbidelli chiude la zona punti in 15ª posizione.







