MOTORI Marchioro è campione nella classe LITE nel MINI Challenge Secondo posto assoluto per Bagnasco. Bronzo di classe per Grani e Grossi nel finale di CRZ

Marchioro è campione nella classe LITE nel MINI Challenge.

È stato un gran debutto per Giacomo Marchioro e Alessandro Bagnasco nel campionato MINI Challenge Italia. I due piloti della Scuderia San Marino hanno sfornato un’altra grande prestazione anche nell’ultima gara di Misano. Nel sesto e ultimo round stagione a Marchioro basta il secondo posto in Gara 1 per aggiudicarsi la vittoria della categoria LITE, mentre in Gara 2 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio.

Per una vittoria di categoria, c’è anche un secondo posto che fa ben sperare per il futuro. È Alessandro Bagnasco, che si gioca l’argento nella classe LITE fino alla fine: il sammarinese ha chiuso la prima e la seconda gara in terza posizione, che gli hanno consentito di chiudere la sua prima stagione tra le MINI in seconda posizione assoluta.

Nel fine settimana si è conclusa la stagione del CRZ con il Rally della Lanterna. Samanta Grossi ha navigato Lorenzo Grani e l’equipaggio su Peugeot 208 GT Line ha chiuso al terzo posto di classe Rally4 e al ventesimo della graduatoria assoluta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: