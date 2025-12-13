MOTOGP Marco Bezzecchi: “Contento della stagione. Ma sono già concentrato sulla prossima” Terzo nella generale di MotoGP con 353 con tre vittorie e nove podi, Marco Bezzecchi è stato premiato al Galli di Rimini

Marco Bezzecchi Pilota MotoGP è stato premiato al Galli di Rimini per il progetto "Caschi del cuore": “È stata bella, sono contento. È stata una bellissima stagione, soprattutto il finale e quindi molto contento di come è andata e con la voglia anche già in realtà di tornare”.

Cosa si poteva fare di più e di che cosa sei soddisfatto?

“Si poteva sicuramente fare tanto di più, perché comunque soprattutto all'inizio abbiamo faticato, però qualche errore l'ho fatto io chiaramente. Sicuramente si poteva fare anche meglio, però in ogni caso non è stata male"

Quella famosa asticella che si deve alzare dove va portata?

“All'infinito purtroppo, o per fortuna, però bisogna sempre rimboccarsi le maniche e lavorare”.

Se devi scegliere un momento particolare di questa stagione, cosa sceglieresti?

“Intendi uno che mi è piaciuto? Le ultime due gare, chiudere con due vittorie, onestamente non me lo aspettavo e non mi era mai successo, quindi è stato bellissimo”

È andata molto bene direi, anche a Misano.

"Si anche a Misano è stato un bellissimo weekend con la pole position, la vittoria della sprint e il podio, il secondo posto in gara, quindi bellissimo weekend con tutti i nostri tifosi. Misano rende tutto veramente bello".

Come ti aspetti la prossima stagione?

"Me la aspetto altrettanto difficile, se non di più, però mi impegnerò duramente per cercare di confermarmi veloce e di cercare di fare anche un po' meglio".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: