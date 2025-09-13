Marco Bezzecchi fa impazzire Misano

L’Aprilia di Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino, classe MotoGP, in programma domani, e nella gara Sprint di questo pomeriggio. Il pilota italiano ha preceduto la Ducati del team Gresini di Álex Márquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. Tempo di 1’30”134 per Bezzecchi, 1’30”222 per Álex Márquez e 1’30”228 per Fabio Quartararo. Quarto il leader Marc Márquez, poi quattro italiani: Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Completano la top ten Acosta e Aldeguer. In ritardo Enea Bastianini.







