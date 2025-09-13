TV LIVE ·
Marco Bezzecchi fa impazzire Misano

Il pilota Aprilia centra una straordinaria pole position . Partita dalla quarta posizione Marc Marquez

13 set 2025
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

L’Aprilia di Marco Bezzecchi scatterà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino, classe MotoGP, in programma domani, e nella gara Sprint di questo pomeriggio. Il pilota italiano ha preceduto la Ducati del team Gresini di Álex Márquez e la Yamaha di Fabio Quartararo. Tempo di 1’30”134 per Bezzecchi, 1’30”222 per Álex Márquez e 1’30”228 per Fabio Quartararo. Quarto il leader Marc Márquez, poi quattro italiani: Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Completano la top ten Acosta e Aldeguer. In ritardo Enea Bastianini.




