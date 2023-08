RALLY Marco Melandri al RallyLegend

Marco Melandri al RallyLegend.

Al prossimo RallyLegend, in programma dal 12 al 15 ottobre, ci sarà anche Marco Melandri. L'ex motociclista, campione del mondo in 250 nel 2002 e pilota più vincente di sempre nella storia della Superbike, sarà al volante di una BMW M3 navigato da Andrea Garibbo. E' la prima volta al Legend per Melandri che, come obiettivo, ha quello “di divertirsi e far divertire con dei gran traversi”.

