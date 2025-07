Marco Melandri: "Il Mondiale lo può perdere solo Marquez, per Bagnaia i problemi sono iniziati quando Marc ha firmato il contratto"

Abbiamo incontrato Marco Melandri, con l'ex pilota di MotoGP e Superbike, è stata l'occasione per parlare del motomondiale e non solo:

Immagino faccia sempre piacere tornare a San Marino, anche perché se ricordo bene tua figlia è nata a San Marino.

"Sì, è vero, è vero. 2014, sì. - ha ricordato a San Marino RTV Marco Melandri - Abbiamo passato tanto tempo qua e siamo contenti, è bello. Ogni tanto anche con lei torniamo per farle vedere dove è nata".

Marco, ma le corse ti mancano oppure no?

"Ma no, nel senso che comunque guardo tutti i turni di prove, sono appassionatissimo. Però l'idea di tornare in moto per correre no, non mi manca. Mi piace aver fatto la carriera che ho fatto, guardarmi indietro, però adesso mi piace anche godermele in relax, senza stress".

Guardando un po' le gare, che stagione è questa?

"È una stagione all'insegna dei Marquez, direi, perché comunque Marc sta stradominando, ma anche suo fratello Alex sta andando veramente forte. Vediamo gli italiani a sprazzi fare molto bene, sono molto contento per Bezzecchi e Aprilia che sono tornati competitivi. Bagnaia è in un momento abbastanza complicato e secondo me di sicuro la stampa non aiuta, perché lo hanno osannato così tanto in passato. Adesso lo stanno mettendo sempre in discussione e questo non è facile per un pilota".

Marc può veramente vincere quest'anno?

"Se la gioca con sé stesso, nel senso che il primo rivale è lui, proprio lui non deve commettere errori. D'altra parte ha dimostrato di avere la velocità in tutte le condizioni, di essere sempre più forte, avere sempre la gara sotto controllo. Quindi non dico che è una formalità, perché il campionato è vinto solo quando è vinto. Però lui sicuramente è un riferimento per tutti".

Ma nel box due piloti così dopo come si gestiscono?

"Ma avere uno come Marc dentro il box è molto ingombrante, quindi secondo me per Bagnaia i problemi sono iniziati quando Marquez ha firmato il contratto. Poi è una persona molto diversa da quella che è stata descritta in Italia negli ultimi dieci anni. È vero che i risultati sono fondamentali per il benessere del rapporto umano all'interno del garage, ma anche Marc è una persona che fa star bene quelli che lavorano con lui. Quindi sono un po' tutti innamorati di lui e credo che Bagnaia questa situazione un po' la soffra".