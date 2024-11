RALLY Marco Pollara trionfa al Rally della Lanterna Il pilota palermitano si aggiudica la Finale Nazionale Coppa Italia 2024

Una gara bellissima, giocata sul filo dei secondi e che ha premiato il talento di Marco Pollara, navigato da Giuseppe Princiotto. Il duo siciliano ha vinto il Rally della Lanterna ed ha conquistato la finale Nazionale della Coppa Italia 2024. Per Pollara si tratta di un'autentica impresa, considerando che era all'esordio sugli asfalti genovesi. Una gara che si è decisa nel corso della seconda tappa con il pilota della Skoda Fabia RS che ha fatto segnare il miglior tempo in 3 delle 6 prove speciali in programma. Pollara ha chiuso con 3 secondi e 3 decimi di vantaggio su Giacomo Scattolon e Francesco Magrini al volante di una Citroen C3. Il pilota pavese ha vinto più prove di tutti, 4 in totale, ma ha pagato una partenza ad handicap nella prima prova della domenica, la tradizionale e selettiva “Portello” che gli fatto perdere 6 secondi. risultati poi decisivi per l'esito finale. Sul gradino più basso del podio, Ivan Carmellino ed Elio Tirone. Dopo la rottura di un cerchio nella prima speciale, l'equipaggio della Val Sesia è stato autore di una bellissima rimonta che li ha portati al terzo posto assoluto. Una posizione conquistata nell'ultima prova speciale, a scapito di Corrado Pinzano, scivolato al quarto posto per soli 8 decimi. Un finale di stagione esaltante e una vittoria più che meritata per Marco Pollara che di fatto, si rilancia ai vertici del rallismo tricolore.



