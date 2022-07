"Marea Rossa" a Misano: c'è la World Ducati Week Migliaia di ducatisti hanno preso parte alla World Ducati Week tra il circuito di Misano e la Repubblica di San Marino.

Una marea rossa ha invaso la riviera romagnola per la World Ducati Week. Dal circuito di Misano al lungomare di Riccione, con un piccolo ma consistente sconfinamento a San Marino. L'appuntamento dedicato ai ducatisti di tutto il mondo è tornato a quattro anni di distanza dall'ultima edizione e caratterizzato da gare, esperienze di guida, spettacoli, serate e incontri con i piloti della casa di Borgo Panigale. Quest'ultimi si sono anche sfidati nella celebre Race of Champions vinta da “Pecco” Bagnaia davanti a Luca Marini e Marco Bezzecchi. Poi è toccato agli appassionati con uno dei momenti più simbolici della WDW: la parata di tutte le moto presenti al circuito intitolato a Marco Simoncelli. Rosso Ducati che è arrivato anche sul Titano con una sfilata, una cena di gala ed il World President Meeting a cui hanno partecipato 360 motociclisti membri del Ducati Official Club.

(Nel video, le immagini realizzate e gentilmente concesse a Rtv da Roberto Gorini)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: