AFRICA ECO RACE Marini: "La seconda parte di tappa è stata complicata" Cerutti vince la quarta frazione dell'Africa Eco Race. Il sammarinese Marini secondo nella Generale

La quarta tappa ridisegna la classifica dell'Africa Eco Race. Su un terreno misto, tra laghi salati e piste rocciose, è stato Jacopo Cerutti a imporre la sua legge. Il pilota comasco ha spinto al massimo la sua Aprilia Tuareg 6,60, conquistando la vittoria di tappa e strappando la leadership della generale. Giornata di difesa, invece, per il sammarinese Thomas Marini.

Partito per primo con l'obbligo di aprire la pista, ha chiuso ottavo di frazione ed è ora secondo nella classifica generale: "Sono contento - ha detto il pilota sammarinese - che i primi 250 km, fino alla neutralizzazione, sono riuscito a stare davanti. Poi, dopo la neutralizzazione, dopo 50-60 km, c'erano due shoot che erano veramente difficili, perché non c'erano le tracce, quindi lì mi ero un po' perso, lì mi hanno raggiunto. Poi dopo siamo andati via tutti insieme. È stata complicata la seconda parte da navigare, però va bene così. È tutta esperienza, quindi ci facciamo un bel bagaglio e domani ci riproviamo".

Protagonisti assoluti tra le auto sono stati Andrea Schiumarini e Maurizio Gerini. A bordo del loro Century CR6 hanno dominato gran parte dei 483 km. La beffa è arrivata a 30 km dal traguardo, improvvisa rottura dell'ammortizzatore destro che ha fatto collassare l'auto tranciando un tubo del radiatore. Schiumarini e Gerini hanno perso un'ora e quindici vedendo sfumare un risultato che sembrava scritto.

