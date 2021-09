Marlù incontra il Motomondiale

Il Motomondiale non è solo la gara in sé per sé, il Motomondiale racchiude tutte le emozioni che gli appassionati provano durante il weekend ma anche i diversi eventi collaterali che permettono a tutti di vivere a pieno il magico mondo del paddock. E proprio su una splendida terrazza che si affaccia sul circuito di Misano l'azienda sammarinese Marlù è stata protagonista di “Keep Dreaming, Marlù mette in pista la passione”. Un nuovo progetto voluto dalle sorelle fondatrici Fabbri in cui viene raccontato il mondo femminile all'interno del Motorsport attraverso 12 interviste realizzate dalla scrittrice Mapi Danna.

12 ragazze che hanno trovato la loro piena realizzazione all'interno del paddock, simbolo di inclusività assoluta. E all'evento, in cui è stato presentato anche il casco del pilota Moto3 Niccolò Antonelli, era presente anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini.

Nel servizio le interviste a Mapi Danna (scrittrice e storyteller) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato allo Sport)