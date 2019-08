Marquez, a Zeltweg pole con record

Ancora un lampo di Marc Marquez che si prende la Pole del Gran Premio di Austria di Motogp: il suo 1'23''027 è anche il nuovo record della pista di Zeltweg. Per lo spagnolo della Honda è la pole numero 87 in carriera. Quartararo secondo e Dovizioso terzo, con la prima delle Desmosedici. Seconda fila per Viñales (Yamaha) a 0"496; Bagnaia (Ducati Pramac) e Nakagami (Honda Lcr) a 0"642. Valentino Rossi a 790 millesimi chiude la top ten. Solo dodicesimo Petrucci, scivolato alla curva 4.